Студенти от Великотърновския универси тет радват българчета зад граница с приказка в „Ма ратон за герои“

Соня МАРИНОВА

Студентите от Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ в специалност „Предучилищна и училищна педагогика“ и техният ръководител доц. Катя Симеонова радват деца от неделните училища, представяйки им приказката „Най-големият подарък“. Драматизацията с ръчно изработени кукли е част специалното издание за Коледа на инициативата „Маратон за герои“.

В БУ „Васил Левски“ в Катерини, Гърция, имат възможността да видят на живо приказката, а накрая дори тропват ръченица. Деца от БУ „Дора Габе“ в Тулуза, Франция, БУ „Слово“ в Оксфорд, Великобритания, и БУ „Иван Станчов“ към посолството на България в Лондон, са възхитени от коледния „Маратон за герои“, в който се включват онлайн. Учениците от БУ „Българче“ в Неапол също имат възможността да видят приказката „Най-големият подарък“. Видеото е достъпно онлайн и всяко школо, което желае, може да го включи в празничната си програма.

Проектът „Маратон за герои“ започва през февруари 2021 г. Тогава доц. Симеонова предлага на студентите си да използват специално разработена книжка на УНИЦЕФ за запазване на психичното здраве на децата в пандемия (IASC Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings). Заглавието е „Моят герой си ти“.

„Студентите се въодушевиха от идеята. Самите те бяха прекарали дълги месеци в изолация и обучение с отдалечен достъп. На хоризонта нямаше никакви изгледи да влязат в класните стаи за каквато и да било практика, и възможността да се срещат онлайн с деца, ги зарадва много“, споделя преподавателят пред „Аз-буки“. Всеки екип сам разработва сценарий от три части.

Първата включва драматизация, като студените сами подбират какво и как да представят от съдържанието с ръчно изработените кукли. Втората част задължително е беседа за правилно поведение в пандемия и социална изолация. За третата част студентите отправят предизвикателство към децата, като всеки екип решава какво да бъде то.

През целия процес доц. Симеонова дава насоки, променя сценарии, следи за структурата на беседите, помага със задаването на въпроси. „Първоначално въпросите бяха свързани с това кои герои да включат, може ли вместо диалог да преразкажат някои параграфи, кои елементи да пропуснат. Всички се плашеха от беседата и им давах известно време, за да поработят в екип и да набележат заедно въпросите си. После ги редактирах, допълвах, комбинирах, а след първото изнасяне те сами даваха идеи как да променят беседата следващия път. Консултираха се много и за предизвикателствата, особено за това доколко техните идеи са подходящи за 7 – 8 или 9 – 10-годишни“.

Първият сезон на „Маратон на герои“ е много успешен. За втория с новите студенти работят с нова книжка – „Как децата могат да преборят COVID-19“. Тогава започват и съвместната работа с училищата зад граница. „Исках да ги подкрепим, да внесем български компоненти в маратоните, както и стана“, споделя доц. Симеонова.

За новия сезон тя знае, че няма как да продължат с темата за ковид, и се насочва към книжките на Европейската комисия, които ползват през този семестър. Те са с различни акценти: разумното потребление, рециклирането, защитените видове, движението, зелените градове, климатичните промени. Всеки екип от курса се насочва към различен акцент спрямо книжката, която му се падне. Първоначалната идея за Коледния маратон е да поздравят всички деца от неделните училища. За целта със студентите записват видео, в което всеки казва по нещо. След това преподавателката го споделя на стената си във „Фейсбук“ и отбелязва всички български училища зад граница, с които вече са работили или им предстои да си сътрудничат.

„Беше ми ясно, че децата едва ли ще стигнат до видеото. Затова помолих едно даровито момиче да напише коледна приказка с основните герои от шестте книжки на детския писател Беноа Копе, и тя го направи за един час“, обяснява доц. Симеонова. Автор на приказката „Най-големият подарък“ е Светлана Великова. Студентите правят една репетиция, а на втората вече записват и видеото. След което то се изпраща до училища, които са изявили желание да го включат в тържествата си.

