Държавата ще подпомага следването чрез Национална програма „Фонд „Стефан Стамболов“ срещу работа в България

До 10 стипендии от по 200 000 лв. всяка за обучение в топ университетите по света ще отпуска държавата във всяка от следващите три години. Това предвижда проект на Решение на МС за одобряване на Националната програма „Фонд „Стефан Стамболов“, публикуван за обществено обсъждане. Общият бюджет на Програмата, която започва от учебната 2022/2023 г., е 6 149 700 лв.

Избраните кандидати ще подписват договори с МОН, според които поемат задължението да се върнат в България след завършване на образованието си и да бъдат в трудово и/или гражданско правоотношение за период от поне 3 години. Предвижда се гратисен период от максимум 6 месеца след завършване с цел допълнителна квалификация и/или професионално развитие преди завръщане у нас. При неизпълнение на задълженията бенефициентът ще възстановява стойността на получената стипендия плюс лихва.

Стипендиите ще покриват таксата за обучението в чуждестранното висше училище, транспорт до и от държавата, в която ще се провежда обучението – еднократно при започване и приключване на обучението, разходи по настаняване (месечно) до размера на фиксирания месечен наем в студентските общежития към съответното висше училище, както и медицинска застраховка за периода на обучението. Финансирането се осигурява за период, припокриващ се с този за обучение по специалността, посочен от чуждестранното висше училище в академичния календар на специалността.

Процесът по подбор на кандидатите ще протича в три етапа, които включват разглеждане на документи, представяне на видеовизитка и провеждане на индивидуално интервю. Информационната кампания и кандидатстването за учебната 2022/2023 г.

ще започнат през май 2022 г. Подборът на кандидати, одобряването и обявяването на бенефициенти ще бъдат през юни, а подписването на договорите и заминаването – в периода юли – септември. Комисията за избор на бенефициентите е съставена от представители на МОН.

По Програмата могат да кандидатстват лица с българско гражданство, които имат диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен, придобита до 5 години преди кандидатстването за стипендия по Програмата в професионално направление, съответстващо на желаната магистърска програма. Те трябва да имат успех не по-малък от много добър 5,00 или еквивалента му (за дипломи за придобито висше образование в чужбина). Необходимо е да са одобрени след процедура по кандидатстване за прием в магистърска програма в чуждестранно висше училище, попадащо в списък с топ 24-те водещи институции за висше образование в световен мащаб, изготвен от МОН. Трябва да отговарят и на условията за прием в избраното от тях висше училище и да владеят на ниво B2 или по-високо езика, на който ще се провежда обучението.

С предимство ще се ползват кандидати, които до момента на кандидатстване не са учили в чужбина и не са се обучавали за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ след образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, имат завършено предходно висше образование в ОКС „Бакалавър“ в България, както и притежават професионален опит в избраната от кандидата сфера на обучение.

Бенефициентите по Програмата имат възможност да се обучават в някой от топ 24-те университета в световен мащаб, посочени в списък, изготвен от МОН. Той включва първите 15 на четирите водещи световни класации на висши училища, актуални към момента на разработване на програмата – CWUR, QS World University Rankings, Shanghai Ranking’s и The Times Higher Education World University Rankings. Списъкът се актуализира всяка година преди началото на кампанията.

Тази година в него попадат California Institute of Technology (САЩ), Columbia University (САЩ), Cornell University (САЩ), EPFL (Швейцария), ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology (Швейцария), Harvard University (САЩ), Imperial College London (Великобритания), Johns Hopkins University (САЩ), Massachusetts Institute of Technology (САЩ), Nanyang Technological University (Сингапур), National University of Singapore (Сингапур), Paris-Saclay University (Франция), Princeton University (САЩ), Stanford University (САЩ), The University of Chicago (САЩ), UCL (Великобритания), University of California, Berkeley (САЩ), University of California, Los Angeles (САЩ), University of Cambridge (Великобритания), University of Michigan, Ann Arbor (САЩ), University of Oxford (Великобритания), University of Pennsylvania (САЩ), University of Tokyo (Япония) и Yale University (САЩ).

Уважаеми читатели, в. „Аз-буки“ може да закупите и от следните места:

СОФИЯ

Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.);

ПЛОВДИВ

Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478;

ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24;

БЛАГОЕВГРАД

Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.