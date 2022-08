Победителите ще бъдат обявени по време на Европейската нощ на учените, която тази година се провежда на 30 септември

За дванайсети път се провежда конкурсът за идейни проекти на студенти и докторанти Young and Energetic Scientists (YES). И тази година той ще бъде част от Европейската нощ на учените и ще даде възможност най-добрите проекти да бъдат представени пред индустрията, научната и академичната общност и обществото.

Висока оценка получават проекти, които са интердисциплинарни, приложно ориентирани, с оригинално авторско съдържание или в значителна степен доразвита допълнителна функционалност. Проектът може да съдържа и фази, чието изпълнение вече е приключило, и да съдържа описание, плануване и изпълнение на последяващата част от реализацията на проектната идея.

В конкурса, организиран от клуб „Млади таланти“ могат да участват млади учени – бакалаври, магистри, докторанти, на възраст между 18 и 35 г. с проект, насочен към едно или няколко от приоритетните научни направления: нови материали, процеси и технологии за интелигенти решения; чиста природа и зелени градове; иновации за по-добро здраве и здравословен начин на живот; сигурни и устойчиви информационни технологии и решения за индустрията.

Успешният проект трябва да съчетава различни методи на изследване и/или информационни технологии в областта на приложенията на изкуствения интелект, телекомуникационни технологии, компютърни системи и мрежи, програмиране и софтуер, автоматика и мехатроника, електроника и електротехника, механика и машинни технологии, нови материали и нанотехнологии, биотехнологии и химия, приложна физика, технологии в хранително-вкусовата промишленост, аграрни технологии, енергоефективни системи и управление или културно-историческо наследство.

Конкурсът YES цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката между науката, образованието и бизнеса. Проектите се подават в електронна форма до 30 август. Те ще бъдат оценени от жури, което ще излъчи финалистите в категориите за студенти и докторанти. Финалистите ще представят своите проекти в Нощта

на учените 2022, когато ще бъдат определени победителите в конкурса и разпределени наградите: за докторантите първата награда е 1100 лв., втората е 600,

а третата – 400 лв. При студентите първият ще получи 600 лв., вторият 400, а третият – 200 лева.

Проект „Европейска нощ на учените К-Трио 2022 – 2023“ се изпълнява от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийския университет – Стара Загора. Той е финансиран по програма „Хоризонт Европа“ и е с продължителност от 22 месеца. Проектът се изпълнява от консорциум от 11 партньора: СУ „Св. Климент Охридски, сдружение „Форум наука“, Тракийския университет, Русенския университет, Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, Центъра по растителна системна биология и биотехнология, Института по математика и информатика – БАН, клуб „Млад учен“, Регионалния исторически музей – София, Единния център за иновации на БАН и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.

Европейска нощ на учените е инициатива с дългогодишна история и традиции и се отбелязва всяка година в над 300 града в ЕС. Тази година събитието се провежда на 30 септември. Проектът на Тракийския университет включва организирането на предварителни събития, както и на Европейска нощ на учените 2022 – 2023 с разнообразни дейности през цялата година. С тях се насърчава интересът на младите хора – ученици, студенти, учени и педагози, към STEAM и изследователска кариера, подхранване на нова култура на творчество, научно любопитство, иновативен дух и отговорност към опазването на околната среда, както и повишаване на обществената готовност да се ангажират с гражданската наука, „Отворена наука“ и „Отворени иновации дейности“.

Провеждат се и традиционните за проект „К-Трио“ конкурси за Европейската нощ на учените 2022, които тази година са на тема „Умен град“. Участниците могат да си изберат една от трите категории – рисунка, приложение или художествен текст, който може да бъде есе, приказка, стихотворение, разказ или сценарий. Няма възрастови ограничения за кандидатите, които трябва да изпратят своите творби в Тракийския университет до 16 септември т.г.

