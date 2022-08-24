От тази академична година в Техническия университет в София ще се изучават четири нови специалности: „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ – на български и английски език, „Киберсигурност“ и „Анализ на данни“. За специалността „Киберсигурност“ тази година са се състезавали повече от 10 души за едно място, а с най-висок бал са студентите, приети в специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“. Голям интерес и висок бал има и за „Автомобилна електроника“, „Авиационно инженерство“, „Информационни и софтуерни науки“, „Професионална педагогика“.

В своята 77-годишна история Техническият университет – София, е създал над 160 000 инженери. Над 90 % от завършващите започват работа като инженери, изследователи, университетски преподаватели и ръководители.

ТУ – София, е член на Европейския технологичен университет, който към 2030 г.

ще стане конфедеративен университет. Част от студентите ще се обучават поне два семестъра в чуждестранен университет, използвайки върхова инфраструктура и изследователски капацитет, и ще получат европейска диплома.

Университетът изгражда центрове за върхови постижения и компетентност, в които до момента са инвестирани над 110 млн. лева.

В него има над 40 лаборатории с върхово оборудване, а трима от най-добрите абсолвенти остават да работят в Националния център по мехатроника и чисти технологии.

Уважаеми читатели, в. „Аз-буки“ може да закупите и от следните места:

СОФИЯ

Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.);

ПЛОВДИВ

Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478;

ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24;

БЛАГОЕВГРАД

Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.