В началото на май Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ получи ново признание от Publons. След повече от година систематична дейност по верифициране на рецензии на подготвяни за публикуване научни статии по този показател Националното издателство вече е в първата четвърт по представяне в международната база. Над 5100 са издателствата, присъстващи в Publons по отношение на верифицирани рецензии.

Част от Web of Science, международната база Publons дава възможност на учени и изследователи да проследяват, проверяват и показват своите рецензии, статии и приносни моменти в академични издания. „Аз-буки“ присъства в Web of Science със седем издания на родното Министерство на образованието и науката. Това дава възможност на българската хуманитаристика да публикува на родния си език текстове в научни списания, членове на престижни наукометрични бази. Изданията на МОН са представени в още няколко международни бази, сред които ERIH PLUS,

The Philosophers’ Index, CEEOL, РИНЦ, Google Scholar, EBSCOhost. Това позволява много по-голяма видимост и цитируемост на публикуваните на български език текстове.

Новото признание за изданията на „Аз-буки“ идва от Publons по-малко от две години след включването на списанията в Web of Science. То е резултат от целенасочените усилия на техните екипи за непрекъснато развитие на списанията в съответствие с международните научни стандарти. Включването на учени от всички континенти в редколегиите също подпомага развитието на изданията. Подобно присъствие в наукометричните бази е не само признание за качеството на публикациите, но показва и полезността от процеса на анонимно рецензиране и от разширяването на обхвата на рецензентите. Това е стимул и за българските учени все по-активно да се включват в процеса на анонимно рецензиране. По този начин приносът им е видим в цял свят, а броят верифицирани рецензии – значим показател при представяне и оценка на научната им дейност.

