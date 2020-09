Единен здравен съюз и пазар са сред приоритетите в работата на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен

Да бъде създаден единен Здравен европейски съюз и всеки човек да има достъп до минимална работна заплата. Това са главните приоритети, които председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен очерта в първата си реч за състоянието на ЕС пред Европарламента в Брюксел.

Фон дер Лайен обяви, че е изпратила писмо за намеренията на ЕК до председателя на ЕП Давид Сасоли и до канцлера на Германия Ангела Меркел, чиято страна председателства Съвета на ЕС.

В него подробно се представят действията, които ЕК възнамерява да предприеме през следващата година посредством законодателни мерки и други инициативи.

Трябва да се адаптира нова програма – „ЕС в подкрепа на здравето“, към нуждите на бъдещето. За тази цел председателят на ЕК предлага увеличаване на финансирането. Първа стъпка в тази посока е подсилване и увеличаване на правомощията на Европейската агенция по лекарствата и на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). След това ще бъде изградена Европейска агенция за авангардна научноизследователска и развойна дейност в областта на биомедицината (BARDA). Тази нова агенция ще подсили капацитета и готовността на Общността за реагиране на трансгранични заплахи и извънредни ситуации, като осигури стратегически запаси от фармацевтични продукти.

Европа има уникалната социална пазарна икономика и от първостепенна важност е да продължи да защитава живота и поминъка на хората, отбелязва още председателят на ЕК. Благодарение на програмата SURE до момента Европа успява да избегне масовата безработица. Това се дължи до голяма степен на факта, че около 40 милиона души кандидатстваха по схеми за работа с намалено работно време. Благодарение на тези бързи и единни действия 16 държави скоро ще получат близо 90 милиарда евро от SURE за подпомагане на работниците и предприятията.

„Но истината е, че много хора не получават достойно възнаграждение за положения труд – подчерта Фон дер Лайен. – Ето защо ЕК ще представи законодателно предложение за подкрепа на държавите членки с цел създаване на рамка за минимални работни заплати. Всички трябва да имат достъп до минимално възнаграждение чрез колективни трудови договори или чрез законоустановени минимални работни заплати. Аз съм силен поддръжник на колективното договаряне и предложението ще зачита в пълна степен националните компетенции и традиции. Минималната работна заплата е ефективен инструмент и е време положеният труд да бъде достойно възнаграждаван.“

Кризата ни припомни колко свързани са нашите икономики и колко решаващо е значението на напълно функциониращ единен пазар за нашето благоденствие.

В центъра на единния пазар са възможностите: за потребителите – да получават най-добра стойност за своите пари, за предприятията – да продават навсякъде в Европа, и за промишлеността – да засилва своята конкуренто-

способност на световните пазари.

„Нека дадем тласък на единния пазар – призова Фон дер Лайен. – Трябва да разрушим съществуващите бариери пред него. Да намалим административната тежест. Трябва да засилим изпълнението и прилагането. И трябва да възстановим четирите свободи – в пълна степен и възможно най-бързо.“ В основата на това е напълно функциониращо Шенгенско пространство за свободно движение. ЕК ще работи с държавите членки и ЕП и ще предложи нова стратегия за бъдещето на Шенген.

Други акценти от речта на Фон дер Лайен предвиждат още по-голямо съкращаване на въглеродните емисии през следващите 10 години до 55% вместо заложените сега 40 на сто, както и това, че 37% от бюджета на Next Generation ще са за екологични проекти и създаване на европейски „водородни долини“. А други 20% ще са за дигитални технологии и цифрова свързаност за селските райони.

