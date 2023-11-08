В Професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии в Ямбол се провежда интересно състезание. Учениците от паралелките по производство на мебели влизат в надпревара с учителите си по общообразователни предмети за изработка на най-стилно изделие от дърво

Снимка ПГЛЕХТ – Ямбол