Награда „Питагор“ в категорията за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки тази година е за социолога проф. Пепка Бояджиева, доктор на социологическите науки, от Института по философия и социология – БАН. Тя е водещ учен в областта на социологията на образованието у нас и в чужбина (почетен професор е към Университета в Нотингам, Великобритания, от 2011 г.).

Изследванията Ӝ са основно в областта на висшето образование. Сред нейните научни постижения е разработването на оригинална социологическа концепция за ученето през целия живот като образователна парадигма на късномодерните и постмодерните общества.

През 2021 г. проф. Бояджиева и нейната колежка Петя Тричкова публикуват в престижното академично издателство Palgrave Macmillan монография, която е отличена с най-високата награда на Американската асоциация за изследване на обучението на възрастни – Adult Education as Empowerment: Re-imagining Lifelong Learning through the Capability Approach, Recognition Theory and Common Goods Perspective („Образованието и обучението на възрастни като откриване на нови хоризонти: преосмисляне на ученето през целия живот“) .

„Гордеем се с тази награда, защото за първи път тя се дава на учен от Източна Европа – казва проф. Бояджиева. – На пръсти се броят и учените в Европа, които са я получавали. Наградата се присъжда от 1987 година.“

През последните години заниманията ѝ са насочени към разработването на социологическа концепция за ученето през целия живот. Това е опит да се покаже, че както масовото училищно образование е училищната парадигма на образованието през индустриалното и модерното общес­тво, така парадигмата за образование в съвременните общества, определяни като постмодерни, е ученето през целия живот.

„Днес цялата ни общественост, и особено общността на учителите, знае, че за учене през целия живот се говори много на европейско ниво – подчертава проф. Бояджиева. – И това се възприема едва ли не като лозунг, който ни е спуснат отгоре и трябва да го следваме. С моите изследвания се опитвам да покажа, че в действителност това е належаща необходимост на обществата, в които живеем, поради техни същностни характеристики. Нап­ример непрекъснатите и много бързи промени във всички сфери на обществото – от икономиката до социалния живот. Някои от тях са толкова бързи, че не можем да ги осмислим до следващата нова промяна.“

Промените са навсякъде – в сферата на труда, в спецификата на знанието, в мястото на индивида в съвременното общество. Преди 50 – 60 години животът на всеки човек е изглеждал много по-предвидим. Докато днешното младо поколение е изключително мобилно във всяко отношение. Не само с това, че сменя често работата си, но и в това какво иска, какво очаква от живота. Като се имат предвид всички тези характеристики на съвременните общества, ученето през целия живот става необходимост за всеки, който иска да се реализира успешно на пазара на труда и в социалния живот. Човек трябва непрекъснато да се усъвършенства. В тези условия и най-добрата формална училищна система не е в състояние да предвиди какви знания и умения ще бъдат необходими, подчертава проф. Бояджиева.

В Закона за предучилищното и училищното образование сред изредените цели на образованието е и ученето през целия живот. Но проблемът е, че ако човек няма някакъв афинитет към знанието, е почти невъзможно да се изгради мотивация за учене, след като излезе от формалната образователна система, категорична е проф. Бояджиева. Затова е изключително важно във формалната образователна система у децата да се формира положително отношение към знанието, към знаенето и ученето през целия живот. Още повече че те непрекъснато ще се изправят пред такива ситуации.

Ученето през целия живот не означава някой да запише магистратура след бакалавърска степен. Има се предвид възможността човек да се включи в различни форми на неформално образование – курсове, летни школи, обучения на работното място. Или пък да се образова самостоятелно, което с развитието на новите технологии става все по-реална възможност както за придобиване на практически познания, така и просто за удоволствие, подчертава тя. Свободното време на човек се увеличава и самообразоването е начин то да бъде запълнено. Има професии, които изискват постоянна квалификация. Неслучайно водещите фирми създават свои академии в добавка на ученето на работното място. Дори когато взимат начинаещи специалисти, завършили престижни университети, те пак държат да ги обучават 6 месеца. Така че институциите, които предлагат образование и обучение, се разнообразяват и към тях се прибавят и вътрешнофирмените курсове.

„За съжаление, нашата страна е с най-нисък дял на хора, въвлечени в някаква форма на учене през целия живот – около 2% и по-малко – казва проф. Бояджиева. – Най-висок е този процент в скандинавските страни – около 30%. Другият много тревожен факт е, че хората, които най-много се нуждаят от допълнителна квалификация, най-малко се включват в такива форми на обучение.“

Проф. Бояджиева изследва и темата за образователните неравенства и социалната справедливост при достъпа до различни форми на образование. През последните десетилетия в повечето страни задължителното образование се увеличава като брой години. Има и масовизиране на висшето образование, а също и увеличаване на участието в учене през целия живот. Същевременно неравенствата в достъпа до различни форми на образование се запазват, което означава, че социалният произход предопределя в голяма степен достъпа до образование.

„Трябва да се подчертае, че образователните неравенства са кумулативни – т.е. те се възпроизвеждат – подчертава проф. Бояджиева. – Социалните неравенства водят до образователни и обратно. Трябва да говорим доколко децата с различен социален произход имат справедлив достъп до качествено образование. В нашата страна социалният произход има съществено значение, сочат много изследвания. Един начин да се реши този проблем, е обучение в ранна детска възраст, но само това не е достатъчно. Най-добър пример в това отношение е Финландия, където се осигурява сравнително еднакво качество на образованието в различните форми на обучение.“

Проф. Бояджиева се интересува и от университета като институция от специфичен вид. Тя уточнява, че не всяко висше училище може да се нарече университет. Основополагащите принципи в това отношение са университетската автономия, академичната свобода, единството между образование и изследвания. Тези принципи не са някаква даденост. Те се реализират при взаимоотношенията между университетите, от една страна, и държавата, от друга.

Мисията на висшето образование също е тема във фокуса на изследователски търсения. През последните години има тенденция университетите да бъдат оценявани основно от практична гледна точка – как се реализират техните възпитаници на пазара на труда, коментира социологът.

Това е много важно, но висшето образование има и други функции, които също са важни. Част от тях са свързани с развитието на знанието. Други са трансформиращи, когато става дума за ролята на висшето образование за формиране личността на студентите, за формиране на представата им за тях самите, за това какво искат, за формиране на качества като критично мислене и други.

Проф. Пепка Бояджиева проучва и дарителството в сферата на образованието.

В България има добри традиции в това отношение отпреди 1944 г. После тази дейност отмира. Днес има известно възраждане, въпреки че образованието все още не може да си възвърне позициите – по-често дарителските кампании са в сферата на медицината. А културата на дарителството има роля както за самото образование, така и за формирането на общности, обединени около кауза, насочена към бъдещето, която носи положителен заряд.

„Интересувам се и от изследвания на неуспешните феномени, обикновено се прави обратното – казва проф. Бояджиева. – Но за разбирането на социалната действителност има значение да се изследват и провалите. Наскоро излезе книга със заглавие „Изчезналите университети“, в която заедно с Цочо Бояджиев изследваме изчезнали италиански университети, а също и Свободния университет у нас.“

Проф. Бояджиева изучава и социалното инженерство чрез висшето образование по време на социализма. Тя проучва архивни документи и доказва, че над 50% от студентите са имали някакви привилегии, което е форма на социално инженерство.

Истинското раждане на Софийския университет

Възникването на Софийския университет, създаден първоначално като висше училище, също е обект на научен интерес от страна на проф. Бояджиева. Истинското раждане на Университета като автономна институция е след кризата от 1908 г., когато при откриването на Народния театър студентите освиркват княз Фердинанд. В резултат Университетът е затворен за цяла година. Това е дълъг период, през който студенти, преподаватели и цялата общественост се включват в борбата за възстановяване на Университета като автономна институция. През това време властите се опитват да привлекат учители, като им предлагат по-високи заплати, но те отказват. Канят уволнени професори да се върнат, те отказват. Канят наши преподаватели, които работят в чужбина. Те също отказват. Университетът получава подкрепа от цялото ни общество, както и от чужбина. На събрания на интелектуалци говори Вазов. На събрания на селяни пък се издигат лозунги за подкрепа на автономията на Университета.

„Това е светла страница в историята на Софийския университет, макар че за хората тогава е било много тежко да стоят година без работа“, подчертава проф. Бояджиева.

Интересна е и историята на създаването на Берлинския университет, който реално служи за модел на съв­ременното висше образование. Прусия е загубила войната с Наполеон и държавата е морално и икономически съсипана. В тази обстановка с изключителна щедрост е създаден Университетът. Това е доказателство, че в трудни моменти хората се обръщат към образованието. То може да обедини една нация, да даде на хората надежда. Неслучайно всички големи немски мислители се включват в това начинание.