Пет специални награди получават българските ученици, взели участие в най-голямото световно състезание за наука и инженерство за гимназиална възраст Regeneron International Science and Engineering Fair 2023 (Regeneron ISEF), който се провежда в средата на май в Далас, Тексас.

В Конкурса участват над 1600 млади учени. България е представена от четирима участници.

С разработки в сферата на математиката участват Стефан Гайдаров (X клас, МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив) и Делян Бойчев (XI клас, ПМГ „Васил Друмев“ във Велико Търново), а на изкуствения интелект – Никола Гюлев (X клас, МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив) и Радостин Чолаков (XI клас, МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив). България е трябвало да се представи с петима участници, но един от тях отпада, тъй като е в XII клас и състезанието съвпада с матурата, обяснява пред „Аз-буки“ Константин Делчев от Института по математика и информатика при БАН.

С проекта си RSTOD: Novel Auxiliary Learning Techniques for Efficient and Controllable Task-Oriented Conversational Agents Радостин Чолаков представя архитектура за подобряване на езиковите модели за разговори в специфични приложни сфери. Той получава две награди – почетна грамота от Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) и пълна стипендия за King Fahd University of Petroleum and Minerals и 400 долара от Фондацията за надареност и креативност на крал Абдулазис и неговата свита.

Две награди печели и Николай Гюлев с проекта си Proof of the Complete Presence of a Modulo 4 Bias for the Semiprimes. Десетокласникът е отличен с втора награда от 1000 долара от American Mathematical Society и първа награда от 1500 долара и сертификат от Mu Alpha Theta, National High School and Two-Year College Mathematics Honor Society.

Трета награда от 500 долара от American Mathematical Society печели Стефан Гайдаров за проекта си The Shape of Polynomial Map x → kx^n Mod P. Проектът касае структурата на граф, породен от многократното прилагане на тази трансформация

Проектът на Делян Бойчев касае анализ на взаимовръзките между две понятия – устойчивост и интерпретируемост на изкуствен интелект.

Участието се финансира от програма „Образование с наука“ на МОН и БАН и проекта K-TRIO: Researchers in the Knowledge Triangle (HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01).