Шестима са лауреатите на националния кръг на 39. национална олимпиада по информатика. Това са Михаил Банков (XII клас, МГ „Гео Милев“ – Плевен), Ясен Пенчев (XI клас, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово), Атанас Димитров (XII клас, Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“), Димо Терзиев (XII клас, ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ – Благоевград), Дениз Потурлиев (XI клас, МГ „Гео Милев“ – Плевен) и Деян Хаджи-Манич (XI клас, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна).

В състезанието участват 126 ученици от V до XII клас, като домакин е Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. Общо 55-има от участниците постигат резултат за отличен.

Класирането в група А оглавява Михаил Банков (XII клас, МГ „Гео Милев“ – Плевен). Втори и трети се класират Ясен Пенчев (XI клас, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово, школа „Олимпийци“) и Атанас Димитров (XII клас, СМГ). В група В победител е Веселин Маркович (X клас, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна), следван от Александър Гатев (X клас, СМГ, школа „Олимпийци“) и Даниел Койнов (X клас, ППМГ „Начо Попович“, школа „А&Б“ – Шумен).

Победител в група С е Андрей Стефанов (VIII клас, ПЧМГ, школа „Олимпийци“ – София) пред Даниел Гетов (VIII клас, СМГ, школа „Олимпийци“) и Симона Христова (IX клас, ППМГ „Начо Попович“, школа „А&Б“ – Шумен). В група D първите три места печелят Мартин Чавдаров (VI клас, СМГ, школа „Олимпийци“), Кирил Зулямски (VI клас, СМГ, школа „Олимпийци“) и Никола Манолов (VI клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – Хасково, школа „Олимпийци“). И в група E първото място е за Вячеслав Рупски (IV клас, ОУ

„В. и К. Тютюнджиян“ – Пловдив). Негови подгласници са Шинджа Донг (V клас, СМГ) и Димитър Александров (V клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – Хасково).

В класацията на момичетата в група А първите три са Деница Янкова (XII клас, ППМГ „Начо Попович“, школа „А&Б“ – Шумен), Ясмин Ердим (XII клас, МГ „Гео Милев“ – Плевен) и Весела Николова (X клас, ППМГ „Начо Попович“, школа „А&Б“ – Шумен). В група В призьорките са Нора Паскалева (X клас, Американски колеж – София, школа „Олимпийци“), Рени Паскалева (X клас, ПЧМГ – София, школа „Олимпийци“) и Нермин Идириз (ППМГ „Начо Попович“, школа „А&Б“ – Шумен). Първа в група С е Симона Христова (IX клас, ППМГ „Начо Попович“, школа „А&Б“ – Шумен) пред Елица Стоянова (VII клас, СМГ, школа „Олимпийци“) и Ралица Николова (VIII клас, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна). В група D първа и втора са Калина Стоянова (VI клас, СМГ, школа „Олимпийци“) и Рая Ночева (VI клас, СМГ, академия „Никола Тесла“). И в група E първа е Алиса Илиева (V клас, ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ – Благоевград) пред Ема Сиди (V клас, СМГ).

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