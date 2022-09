Нашите участници печелят награди от Европейския конкурс за млади учени

Силно участие записват българските представители в 33. европейски конкурс за млади учени (European Contest for Young Scientists – EUCYS), проведен в Лайден, Нидерландия. В обявения за Европейски град на науката за 2022 г. общо 132 таланти от 33 държави на възраст от 14 до 20 години представят 85 проекта пред международно жури. В него влизат 22 души квалифицирани учени и инженери. Конкурсът е създаден по инициатива на ЕК и има за цел да отличи най-добрите ученически научни постижения.

В най-мащабния и престижен конкурс за млади учени под егидата на Европейския съюз отлично се представя 16-годишният Радостин Чолаков (МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив), който става най-младият българин с награда в двата най-престижни научни конкурса – EUCYS и ISEF. В Лайден той печели втора награда и 5000 евро с проекта си The GatedТabТransformer. An Attention-Based Deep Learning Architecture For Tabular Modeling. Разработката значимо надгражда известна невронна архитектура и вече е включена в библиотеката tsai, като се използва активно, отбелязват от Института по математика и информатика – БАН.

Възпитаникът на Софийската математическа гимназия Стивън Спасов е отличен с приза на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) за проекта Bidiagonal decompositions of (singular) Vandermonde-type matrices. Той ще има възможност да посети най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици в Женева и в рамките на една седмица да се запознае с екипа и работата им. Това е първа научна разработка на Стивън. Той работи в областта на изчислителната линейна алгебра под ръководството на проф. Пламен Коев от San Jose State University, САЩ. Разработката му е част от статия, която предстои да бъде публикувана.

Третият български участник – Петър Жотев (СМГ), представя проекта Sorting of sperm cells to obtain offspring with the desired sex in domestic sheep (Ovis aries), който се разработва в Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ – БАН, под ръководството на доц. Елена Кистанова.

Ръководители на българската делегация са д-р Константин Делчев (ИМИ – БАН) и Елица Фотева (МОН).

България традиционно осигурява и една от наградите на EUCYS – участие в Националния семинар по теория на кодирането „Стефан Додунеков“, който се провежда ежегодно в края на годината. Тазгодишното отличие е връчено на Миро Кеймийониеми от Университета на Аалто, Финландия. Неговата разработка изследва съответствието между пазарните движения и теоретичните модели за цената на дигиталните продукти.

България приема Конкурса през 2019-а, а в София се събират 155 младежи от 40 държави от целия свят. Организатори на EUCYS2019 са ИМИ – БАН, и МОН. Българските участници в надпреварата се определят по време на националния конкурс „Млади таланти“, организиран от МОН с домакинството на

ИМИ – БАН. Подготовката на отбора се финансира от МОН и чрез проект „Изследователи в триъгълника на знанието“ (K-TRIO).

През 2023 г. Конкурсът ще се проведе в Брюксел.

За първи път в тазгодишната Европейска столица на науката – Лайден, Нидерландия, се провежда и новият конкурс EU TalentON за млади изследователи в началото на тяхната кариера. 104 участници, разделени в 26 отбора, от 14 до 18 септември търсят решения по належащи глобални проблеми, свързани с петте мисии на програма „Хоризонт Европа“ – климатични промени, рак, океани, градове и почви. Те представят идеите си пред жури и публика. Конкурсът е по инициатива на ЕК, която цели да насърчи сътрудничеството и обмена на информация между младите изследователи на възраст между 21 и 35 години.

