С тържествена церемония Медицинският университет – Плевен, дипломира випуск 2022 на Медицинския колеж. Дипломи за висше образование получават общо 67 професионални бакалаври от направленията „Здравни грижи“ и „Социални дейности“: 17 от специалност „Рентгенов лаборант“; 14 от специалност „Медицински лаборант“; 18 от специалност „Помощник-фармацевт“; 14 от „Медицинска козметика“ и четирима от „Социални дейности“.

Средният успех на випуска е много добър 5,11 с 20 отличници. Отличник на випуска е Силвия Колева от специалност „Медицинска козметика“ с общ успех отличен 5,96. Ивета Иванова – отличник в специалност „Медицински лаборант“, отговори на приветствията на ректора проф. д-р Добромир Димитров и на гостите на празника. Заедно с дипломите си за завършено висше образование всички абсолвенти получават академични подаръци, а отличниците са удостоени с плакети.

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СОФИЯ

Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.);

ПЛОВДИВ

Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478;

ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24;

БЛАГОЕВГРАД

Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.