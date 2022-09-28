Два български отбора с осем от най-добрите младежи по информатика спечелиха 5 медала и почетна грамота от Европейската младежка олимпиада по информатика eJOI. Тя се проведе дистанционно с виртуален домакин Киев, Украйна. Участваха 173 младежи на възраст до 15,5 години от 33 държави.

Бронзовите медалисти са Андрей Стефанов (ПЧМГ – София, школа „Олимпийци“), Симона Христова (ППМГ – Шумен, школа „А&Б“), Валентин Филипов (МГ – Плевен), Иво Иванов (ППМГ – Шумен, школа „А&Б“) и Серкан Рашид (ППМГ – Шумен, школа „А&Б“). Почетната грамота заслужи Огнян Йоргов (СМГ – школа „Олимпийци“).

Европейската младежка олимпиада по информатика eJOI е инициирана през 2017 г. от България, където се провежда за първи път.

В първия ни отбор влизат Михаил Михалев (ПМГ – Габрово), Андрей Стефанов (ПЧМГ – София, школа „Олимпийци“), Огнян Йоргов (СМГ – школа „Олимпийци“) и Симона Христова (ППМГ – Шумен, школа „А&Б“). Негови ръководители са Емил Келеведжиев (ИМИ – БАН) и Зорница Дженкова (ПМГ – Габрово).

Вторият отбор на България e в състав: Виктор Ванев (МГ – Плевен), Валентин Филипов (МГ – Плевен), Серкан Рашид (ППМГ – Шумен, школа „А&Б“) и Иво Иванов (ППМГ – Шумен, школа „А&Б“). Ръководителите му са доц. Пламенка Христова (Русенски университет) и Димитър Добрев (Шуменски университет и школа „А&Б“).

Българските състезатели и ръководители участват в Турнира онлайн от Националния STEM център. При тях са създателят д-р Бисерка Йовчева (почетен професор на Шуменския университет и ръководител на школа „А&Б“) и част от ръководството на eJOI.

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