Български отбор спечели златните медали на международния турнир в Грузия

Български отбор, съставен от гимназисти по физика, химия и биология, стана абсолютен шампион и завоюва златните медали на Х международен турнир на младите естествоизпитатели (International Young Naturalists Tournament – IYNT). Вторият отбор на България също направи силно участие и спечели бронзови отличия.

Носители на златните медали са отбор „А“ – Александра Петкова (НПМГ – София), Мила Гетова (НПМГ – София), Невена Брейчева (НПМГ – София), Илия Василев (ПЧМГ – София), Рая Шикова (ПМГ – Габрово) и Стоян Добрев (НПМГ – София). Бронзовите отличия заслужи отбор „Б“ – Христо Христов (СМГ), Лора Лукманова (СМГ), Ивайло Къртев (МГ – Пловдив), Лора Серафимова (НПМГ – София), Петър Петров (МГ – Варна) и Мария Методиева (НПМГ – София).

Техни ръководители на турнира са Никола Каравасилев (Izzi Science for Kids, ПЧМГ), Нели Иванова (Izzi Science for Kids), Пламен Иванов (University of Oxford) и Явор Йорданов (СУ „Св. Климент Охридски“).

В края на август в Грузия нашите ученици се конкурират с над 100 участ-

ници от повече от 10 държави. Това е един от най-младите международни турнири по природни науки – за първи път се провежда през 2013 г. За разлика от олимпиадите в него не се решават задачи, а се търсят решения на предварително поставени научни проблеми. За да постигнат успех на турнира, участниците трябва да правят разработки върху поставените задачи и да защитават получените резултати като отбор.

„Задачите се дават близо година преди провеждането на самия турнир и участниците имат възможност да работят по тях достатъчно време – разказва Никола Каравасилев. – Всеки момент очакваме да бъдат обявени задачите за състезанието през 2023 г. Това, с което спечелихме златото, беше задачата да се изследват конусовидните следи, които оставят обекти, движещи се през вода. Вълновият модел, създаден от кораб, движещ се по водата, е визуално подобен на конус на Мах и зависи от различни параметри. Участниците трябваше да изследват този ефект. Нашите ученици бяха разработили почти изцяло своя собствена теория, което е техен изключителен изследователски принос. И напълно заслужено завоюваха златните медали.“

Сред другите задачи, над които са работили отборите, са за шоколада и скоростта на светлината. Визуален метод за измерване скоростта на светлината е да се постави блокче шоколад в микровълнова фурна, докато шоколадът започне да се топи, и да се измери разстоянието между горещите точки. Задачата е да се проучи този ефект и точността на метода.

Когато най-външната кибритена клечка в редовен набор от кибритени клечки се запали, следващите клечки се запалват една по една. Трябва да се проучат параметрите, които определят скоростта на такава огнена вълна.

Друга задача е да се изследват „микроскопични плувци“ – движението на бактериални или еукариотни клетки, които използват естествени камшичета, за да се движат в течност.

