Български ученици получиха две от специалните награди на най-голямото състезание за гимназисти, свързано с наука и инженерство в света – Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF). Те печелят признания, които се връчват от водещи световни компании и университети, преди да бъдат обявени наградите от организаторите на най-големия ученически научен конкурс, който се провежда в Атланта, Джорджия. Българските проекти, които заслужиха специалните награди, са на Радостин Чолаков (МГ „Акад. Кирил Попов“) и Илияс Номан (СМГ), съобщават от Media Bricks.

Радостин Чолаков (МГ „Акад. Кирил Попов“, X клас) – най-младият български участник, който някога се е класирал за ISEF, получи втора награда на ACM (Association for Computing Machinery) и 3000 $.

Проектът му представя нова невронна архитектура за класификация на данни, разработена с неговия научен ръководител Тодор Колев. Тя вече е включена в библиотеката tsai и се използва активно.

Илияс Номан (СМГ, XI клас), който трябваше без почивка да се яви на конкурса след участието си на Балканиадата по математика, получи стипендия за следване в University of Arizona в размер от

10 000$ на година. Неговият проект изследва т.нар. max-cut проблем в теория на графите. Илияс работи с Александър Иванов и доц. д-р. Станислав Харизанов.

В Regeneron ISEF участват и Христо Тодоров с проекта си Exploring Machine Learning Interpretability by Analyzing Tumor Suppressor Genetic Sequence Data, както и Теодор Кирилов със Software for image analysis of single DNA molecules. Всички те се класираха за международния конкурс, след като спечелиха Панаира на науката и иновациите – Innofair 2022, който се проведе през февруари тази година.

Българският отбор се подкрепя от ИМИ – БАН, чрез програма „Образование с наука“ и проект K-TRIO, както и от клуб „Млади таланти“.

