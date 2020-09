Българската научна периодика в областта на хуманитаристиката получи ново признание за систематичната си работа при популяризиране на науката ни в световните наукометрични бази. Издаваното от Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ научно списание „Философия“ вече е със собствен индекс в престижната научна база Science Index, като заема 85-о място от над 400 списания за 2019 г. в общия рейтинг по тематика „Философия“.

Списание „Философия“, което е представено и в Web of Science и The Philosophers’ Index, става първото българско хуманитарно научно издание, получило собствен индекс в Science Index. За да завоюва това признание, списанието стриктно спазва заложените обективни критерии за рефериране и индексиране. Анализът на Science Index показва добрата работа на сп. „Философия“ по отношение на разнообразие на тематиката на публикуваните текстове. Високо е оцененo, че автори в списанието са учени с висок индекс от цял свят, недопускането на самоцитирания, както и релевантността на посочваните в публикуваните текстове източници.

Оценката за сп. „Философия“ е поредното признание за научната периодика на Национално издателство „Аз-буки“ при популяризиране на българската хуманитаристика – на родния ни език, в международни наукометрични бази.

В началото на май 2020 г. „Аз-буки“ получи ново признание от Publons по отношение на верифициране на рецензии на подготвяни за публикуване ръкописи. По този показател „Аз-буки“ вече е в първата четвърт сред над 5100 издателства, присъстващи в Publons (измерващ научния принос на авторите в Web of Science) по отношение на верифицирани рецензии. От 2018 г. „Аз-буки“ присъства в Web of Science със седем издания на Министерство на образованието и науката. Изданията на МОН са представени в още международни бази, сред които ERIH PLUS, The Philosophers’ Index, CEEOL, РИНЦ.

